Genova, incendio in un appartamento di via Nizza: due anziani evacuati

di Marco Innocenti

Le fiamme sarebbero partite da un corto circuito in una sauna domestica installata nell'appartamento

Un incendio è divampato nelle prime ore della mattinata in via Nizza, a Genova. Le fiamme sono scoppiate intorno alle 8.00 in un appartamento al primo piano di una palazzina, dove vive una coppia di anziani. I due, in un primo tempo, non sono riusciti ad arrivare alla porta d'ingresso, probabilmente a causa della coltre di fumo generata dall'incendio, ma hanno avuto il tempo di dare l'allarme per poi rifugiarsi sul balcone, prima di essere tratti in salvo dai vigili del fuoco. Questi hanno potuto aprire la porta dell'appartamento e condurre i due anziani attraverso il fumo, grazie alla cosidetta "seconda utenza", una specie di sacca che viene posta sulla testa della persona soccorsa e le permette di respirare la stessa aria che le bombole forniscono al vigile del fuoco.

Sul posto, oltre a due squadre dei pompieri, è intervenuta anche un'automedica che ha trasportato i due anziani al pronto soccorso in codice giallo. Al momento, la situazione è sotto controllo e le fiamme sono state domate ma si continua l'operazione di bonifica dell'abitazione, anche per individuare le cause del rogo. Secondo le prime indiscrezioni, pare che a innescare le fiamme sia stato un corto circuito generato da una sauna domestica installata nell'appartamento ma le indagini dei pompieri sono in corso.