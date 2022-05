Genova, in corso la "Distinguished Gentleman's Ride": la sfilata benefica dei motociclisti "elegantoni"

di Marco Innocenti

Centinaia di centauri in sella alle loro moto in abiti elegantissimi per raccogliere fondi in favore della ricerca contro il tumore alla prostata

Scordatevi borchie e giubbotti di pelle, scordatevi polvere e mani unte d'olio motore, alla "Distinguished Gentleman's Ride" troverete solo gentiluomini e ladies in abiti elegantissimi in sella alle loro moto tirate a lucido per raccogliere fondi in favore della ricerca contro il tumore alla prostata. Un'iniziativa nata anni fa in Australia, da un gruppo di motociclisti per onorare la memoria di un amico, motociclista anche lui ovviamente, morto proprio a causa di questa malattia. In breve tempo, la Distinguished Gentleman's Ride ha preso piede in tutto il mondo e oggi coinvolge oltre 700 città e centinaia di migliaia di bikers, che saltano in sella alle loro due ruote in abiti elegantissimi, sfoggiando gilet e papillon per un giro della città a motori rombanti e divertimento assicurato.

Si sono ritrovati anche a Genova, per la nona edizione, partendo dalla scalinata delle Caravelle in piazza della Vittoria in circa 200. In sella alle loro moto hanno sfilato per le vie di Albaro, poi sono tornati verso il centro, hanno attraversato piazza De Ferrari, per concludere il loro giro in piazza Colombo.