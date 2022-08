Genova, in auto (a pedali) fra rotatorie, stop e sensi unici: a Quarto il primo parco per l'educazione stradale dei bimbi

di Marco Innocenti

La soddisfazione del sindaco Bucci: "Un'area nella quale i piccoli autisti di domani impareranno le basi del codice della strada"

E' il primo parco dedicato all'educazione stradale a Genova: sorge in via delle Viole nel quartiere di Quarto Alta e permetterà ai bambini genovesi di familiarizzare con i comportamenti corretti da tenere sulle strade, come pedoni ma anche quando si è alla guida di due o quattro ruote. I giovani autisti, in sella alle loro auto a pedali o anche a piedi, potranno percorrere questa sorta di città in miniatura, con tanto di strade a senso unico, a doppio senso, parcheggi (anche per disabili), stop, rotatorie, cartelli e semafori. Un modo interessante e giocoso per imparare le norme base del comportamento sulla strada.

L'annuncio è stato dato dal sindaco di Genova Marco Bucci che, via social, ha salutato l'avvio dell'iniziativa. "Un'area nella quale i piccoli autisti di domani impareranno le basi del codice della strada".