Genova, il trenino di Casella con i mattoncini Lego: l'opera di LiguriaBricks esposta nella stazione di Manin

di Marco Innocenti

Dopo la Lanterna e Porta Soprana, un altro simbolo della città: "Il prossimo anno? Non sveliamo nulla. Sarà una struttura appariscente sulle colline"

Oltre 4700 pezzi per un metro circa di lunghezza, un centinaio di ore di progettazione e molte altre per la costruzione. Sono i numeri del modellino Lego realizzato dai soci dell'associazione LiguriaBricks, da oggi esposto nella sala d'attesa della stazione di Manin della Ferrovia Genova-Casella. Lo scenario perfetto visto che il modellino ritrae proprio il celebre e caratteristico trenino che, da Genova, si inerpica sulle alture fino al cuore della Valle Scrivia.

“Una piccola iniziativa ma di quelle che aiutano a dare valore a quello che si ha – spiega Marco Beltrami, presidente di AMT – Dimostra l'eccezionalità e l'unicità di questa storica ferrovia e quanto possa essere attrattiva e iconica per la nostra città”.

“Ogni anno, per la rassegna Exhibricks, riproduciamo un pezzo di Genova – racconta Marco Fanelli, presidente di LiguriaBricks, affiliata Afdl - e quest'anno abbiamo deciso di dedicare la nostra opera al trenino di Casella. Abbiamo iniziato con la Lanterna, poi abbiamo realizzato le torri di Porta Soprana e stavolta, dopo lo stop imposto dalla pandemia, ci siamo cimentati con questa nuova sfida, in scala 1:100”. Una vera opera d'arte in mattoncini, che farà bella mostra di sé nella sala d'attesa della stazione dove potrà essere ammirata da turisti e viaggiatori.

E per il prossimo anno? Quale simbolo di Genova verrà scelto? In LiguriaBricks hanno già le idee chiare: “Stiamo già lavorando – racconta Fanelli – ma non sveliamo ancora nulla. Diciamo solo che si tratta di una struttura molto appariscente che si trova sulle colline”.