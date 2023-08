Genova, il rider del diluvio parla a Telenord: "Sono qui per lavorare. Quando piove si guadagna l'1,20 per cento in più"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jesan Rahman, rider genovese, è diventato protagonista di un video virale sui social girato nella notte del nubifragio a Genova mentre era impegnato in una consegna di pizze a San Fruttuoso.

"Domenica ho iniziato a lavorare alle 19 ed ero in piazza della Vittoria dopo aver completato il mio primo ordine, quando mi è arrivato quello successivo e così mi sono recato in piazza Caricamento per ritirare le tre pizze che avevano come destinazione via Torti a San Fruttuoso. Pioveva tanto e forte, la nostra borsa porta pizze è impermeabile ma visto intensità l'acqua è riuscita ad entrare e ha così rovinato le pizze", ha affermato il rider.

"Il cliente giustamente non le ha volute- ha proseguito Jesan- ma comunque è stato gentile e non mi ha rinfacciato nulla. Gli è stata poi restituita interamente la spesa".

"Sono qui per lavorare. Quando piove si guadagna il 1,20% in più. Sono venuto qui con l'idea di guadagnare soldi per migliorare la mia vita e quella dei miei familiari che stanno in Bangladesh".