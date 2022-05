Genova, i piccoli ciclisti del BicibuSauro sul traguardo di via XX Settembre

di Marco Innocenti

Ad accompagnarli la pluricampionessa Eleonora Mele e il campione di freestyle Lucas Vega

Per tutto l'anno scolastico hanno percorso la strada verso la scuola in sella alle loro bici, grazie al progetto BicibuSauro e oggi, in occasione dell'arrivo del Giro d'Italia a Genova, hanno avuto l'onore di essere i primi a tagliare il traguardo della Corsa Rosa, poco dopo le 14, in una via XX Settembre già addobbata a festa in attesa dell'arrivo dei professionisti. Sono i bimbi della scuola "Nazario Sauro", che una volta alla settimana e di buon'ora si sono ritrovati per recarsi insieme, in bicicletta appunto, verso la scuola per le lezioni del mattino.

Ad accompagnarli, oggi, anche due ospiti d'eccezione come la plurimedagliata Eleonora Mele e il campione di freestyle Lucas Vega. Oggi, per i piccoli ciclisti, una passerella tutta speciale: sono infatti stati i primi, anzi i primissimi, a tagliare il traguardo in cima a via Venti, indecisi su come fare per alzare le mani dal manubrio per rispondere ai saluti, ai sorrisi e agli scatti di mamme, papà e nonni.