Genova, i pazienti del Gaslini in spiaggia per imparare le tecniche di soccorso in acqua

di Marco Innocenti

Una mattinata di divertimento che sarà anche l'occasione per familiarizzare con le più comuni manovre di salvataggio a nuoto o con rescue boad

Una giornata di sole e mare, lontano dalle mura dell’ospedale. Sabato 6 agosto, dalle 8:30 alle 11:30, l’Associazione Il Porto dei piccoli e la squadra della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Liguria portano in spiaggia i pazienti pediatrici dell’Istituto Giannina Gaslini di Genova. Una giornata che sarà sicuramente di divertimento ma anche didattica, all’insegna della sicurezza, durante la quale gli esperti soccorritori della Croce Rossa spiegheranno ai piccoli pazienti le tecniche di soccorso in acqua, a nuoto o con l’ausilio della rescue-board.

Ci saranno anche delle attività per i genitori, per insegnare loro le manovre salvavita, come garantire un sonno sicuro ai propri bambini e come prestare il primo soccorso al mare in caso di incidenti. Un momento didattico e di informazione in riva al mare, ma soprattutto una bellissima occasione di svago per tutti i pazienti dell’Ospedale e le loro famiglie.

L’appuntamento fa parte del progetto "Let’s go to the beach" organizzato da Il Porto dei piccoli in collaborazione con la Guardia Costiera di Genova, la Croce Rossa Italiana Comitato Regionale Liguria, la sezione ligure della Scuola Italiana Cani di Salvataggio e la cooperativa Pescatori di Bagnara.

Ma non finisce qui. Da luglio a settembre, per tre volte a settimana (martedì, giovedì e venerdì), i professionisti del Porto dei piccoli organizzano dei laboratori a tema mare, come “Incontra il biologo”, “Sailing for children in hospital: cleaning the sea edition” e “1, 2, 3… Plastic – Art!”. Un modo per portare i piccoli pazienti al mare, regalando loro una gioiosa evasione dalla quotidianità dell’ospedale.