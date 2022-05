Genova, una delegazione di parlamentari ucraini in visita nella nostra città

di Marco Innocenti

In mattinata l'incontro col sindaco Bucci, poi in Santo Stefano dove hanno incontrato alcuni connazionali fuggiti dalla guerra

Una vera e propria missione quella di una delegazione di parlamentari ucraini che oggi è arrivata a Genova. Una missione per accertarsi che tutti i loro connazionali stiano bene, dopo la precipitosa fuga dal loro paese a causa della guerra.

In mattinata, i parlamentari hanno incontrato il sindaco Marco Bucci e poi, alle 13, si sono recati in Santo Stefano dove hanno incontrato alcuni dei rifugiati ucraini che in queste settimane hanno trovato una nuova casa nella nostra città. Alle 14, infine, l'incontro con il presidente di regione Liguria Giovanni Toti.