Genova, i bimbi del BicibuSauro i primi a percorrere la nuova pista ciclabile di corso Italia

di Redazione

Nuova impresa per i piccoli ciclisti che a maggio aveva tagliato il traguardo del Giro d'Italia

Questa mattina i bimbi del BicibuSauro, lo scuolabus a pedali della scuola primaria “Nazario Sauro”, hanno percorso per primi il tratto della nuova pista ciclabile strutturata e bidirezionale di corso Italia, compreso tra corso Marconi e Punta Vagno. La pista verrà aperta al pubblico domani alle 18.

Una nuova impresa per i piccoli ciclisti che, dopo aver tagliato il traguardo del Giro D'Italia maggio, hanno percorso per primi, in occasione della fine della scuola, il primo tratto.