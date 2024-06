Genova, "Giro di vite" per aprire la nuova stagione del Carlo Felice

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

La nuova stagione del Teatro Carlo Felice si svela al pubblico: dal 12 ottobre 2024 al 19 giugno 2025 saranno in cartellone 9 titoli d'opera, con 4 nuovi allestimenti, un titolo di balletto, 12 concerti sinfonici e 6 concerti di musica vocale da camera. A tutto questo si aggiungeranno tournée e attività culturali. Tanti celebri titoli previsti: Carmen, Lo Schiaccianoci, La Rondine, La Traviata e Lucia di Lammermoor. Una stagione da non perdere, a partire da un'inaugurazione davvero speciale: doppia rappresentazione di "Giro di vite", racconto di Henry James tradotto e adattato per il teatro di prosa da Carlo Sciaccaluga con la regia di Davide Livermore, e di "The turn of the screw", opera in un prologo e due atti di Benjamin Britten, tratta dal racconto di James, con la direzione di Riccardo Minasi e la regia di Davide Livermore.

Ci sono poi collaborazioni con città all'estero, con grande attenziona al bacino del Mediterraneo. In questo senso, è pronta una collaborazione con al città gemellata di Tangeri e con il teatro locale. Respiro internazionale per il Carlo Felice, in una stagione comunque caratterizzata da una forte sinergia del territorio.