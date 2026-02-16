Genova, giornata del risparmio energetico: spenta per un'ora illuminazione via Garibaldi

In occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, il Comune di Genova è protagonista della campagna nazionale "M'illumino di Meno 2026" attraverso lo spegnimento dell'illuminazione scenografica di via Garibaldi, previsto dalle ore 18 alle 19: un'iniziativa dal forte valore simbolico per richiamare l'attenzione sull'uso responsabile dell'energia. La partecipazione alla ventiduesima edizione della campagna promossa dalla trasmissione "Caterpillar" di Rai Radio 2, si inserisce nel percorso intrapreso dall'Amministrazione per incentivare e favorire comportamenti virtuosi, ridurre l'impatto ambientale e accrescere la consapevolezza collettiva sulle scelte quotidiane legate al consumo di risorse.

