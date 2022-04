Genova, frana in via delle Casette: chiusa la strada

di Marco Innocenti

Tutto potrebbe essere stato causato dalle forti piogge della nottata. Sul posto anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area

Una frana che probabilmente è il risultato della nottata di forti piogge che ha insistito su tutta la città di Genova, quella che in mattinata ha interessato via delle Casette. A metà mattina, infatti, un tratto di strada ha ceduto e la polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco, ha provveduto immediatamente a chiudere la circolazione.

Secondo quanto riferiscono i residenti, quel tratto di strada versava già in una situazione piuttosto precaria e quindi viene da pensare che la pioggia non abbia fatto altro che aggravare il tutto. La frana, infatti, oltre si è portata via anche un tratto di guardrail.

[immagine d'archivio]