Genova, fermato per detenzione di droga mentre scende dal bus

La Polizia di Stato di Genova ha arrestato, in flagranza, un 23enne senegalese senza dimora per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Durante un'attività info-investigativa mirata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro cittadino, ieri pomeriggio gli investigatori della Squadra Mobile di Genova hanno fermato l'uomo, già noto, per un controllo mentre scendeva da un bus nei pressi della stazione di Genova Brignole.

Per l'evidente nervosismo mostrato e le sue risposte evasive, è stato perquisito e trovato in possesso di 11 confezioni termosaldate contenenti circa 4 grammi di cocaina.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire altri 170 grammi di stupefacente della stessa tipologia, oltre a materiale da confezionamento.

E' stato pertanto tratto in arresto e associato presso la Casa Circondariale di Marassi.

