Genova, è il giorno del carnevale a Molassana e in Valpolcevera. Le modifiche alla viabilità
di Redazione
1) Sabato 21 febbraio, a Molassana, la "Festa di Carnevale – Carrossezzu della Valbisagno" con divieti temporanei di circolazione e di sosta, e variazioni di percorso dei bus AMT
2) Sabato 21 febbraio, a Certosa, il "Carnevale in Valpolcevera" con divieti temporanei di circolazione e di sosta
3) Domenica 22 febbraio, a Pontedecimo, la “Festa di Carnevale – Carrossezzo di Figgieu” con divieti temporanei di circolazione e di sosta
Nel dettaglio:
1) VIE MOLASSANA E PIACENZA – SABATO 21 FEBBRAIO – “CARROSSEZZU”
Sabato 21 febbraio a Molassana, per consentire il regolare svolgimento della “Festa di Carnevale – Carrossezzu della Valbisagno”, nei tratti stradali sottoelencati, dalle 14.00 alle 19.00 e comunque sino a cessate esigenze, sarà interdetta la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia, strettamente per il tempo necessario al transito del corteo allegorico:
1. via Molassana, nel tratto compreso tra il civico 108 (partenza sfilata) e fino all’intersezione con via Allende
2. via Piacenza, nel tratto compreso tra via Salvador Allende e via Pezzali.
Inoltre:
- via Piacenza, nel tratto compreso tra via Pezzali e il civico 203 rosso:
divieto di circolazione con esclusione dei veicoli diretti o in uscita dai passi carrabili presenti in quel segmento; pertanto, per quanto riguarda i passi carrabili, il tratto di strada sarà regolato a senso unico alternato da movieri.
- via Piacenza, nel tratto compreso tra il civico 203 rosso e via Fossato di Cicala:
1. divieto di circolazione a tutti i veicoli eccetto quelli impiegati in attività di soccorso ed emergenza
2. divieto di sosta, con previsione della sanzione accessoria della rimozione forzata.
- via Molassana, area prospiciente civico 108, dalle ore 12.00 alle ore 15.00 e comunque sino a cessate esigenze:
divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti (per consentire lo stazionamento dei carri allegorici prima della partenza della sfilata).
- via Piacenza, ambo i lati, nel tratto compreso tra il civico 203 rosso e via Fossato di Cicala, dalle ore 12.00 alle ore 19.00 e comunque sino a cessate esigenze:
divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli degli inadempienti.
Deviazioni percorsi trasporto pubblico AMT/ATP
I mezzi, in direzione monte, giunti alla rotatoria “dei Tonni” percorreranno via Nazionale e valuteranno se attendere sul ponte Fleming il passaggio della sfilata per riprendere regolare servizio in via Molassana direzione monte oppure, in alternativa, spostarsi in sponda sinistra e procedere in via Adamoli direzione monte, quindi svoltando sul ponte Nicholas Green per riprendere il regolare
percorso in via Struppa direzione monte.
I mezzi, in direzione mare, percorreranno via Struppa, proseguiranno sul ponte Nicholas Green, quindi via Pedullà, via Adamoli, Lungobisagno Dalmazia e Lungobisagno Istria; svolteranno a destra sul ponte Monteverde per riprendere il regolare servizio verso via Bobbio direzione mare.
La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.
2) CERTOSA – “CARNEVALE IN VALPOLCEVERA” – SABATO 21 FEBBRAIO
Sabato 21 febbraio a Certosa, per consentire il regolare svolgimento del “Carnevale in Valpolcevera”, nei sottoelencati tratti stradali e nelle relative fasce temporali sono adottati i seguenti provvedimenti:
- piazza De Caroli, dalle 7.00 alle 19.00 e comunque fino a cessate esigenze:
divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti.
- piazza De Caroli, dalle 11.00 alle 19.00 e comunque fino a cessate esigenze:
divieto di circolazione.
- via Dandolo e da via Jori a via Canepari, dalle 7.00 alle 15.30 e comunque fino a cessate esigenze:
divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli inadempienti.
- via Dandolo e da via Jori a via Canepari, dalle 10.00 alle 15.30 e comunque fino a cessate esigenze:
divieto di circolazione.
3) VIE RICREATORIO E POLI, PIAZZE PARTIGIANI CADUTI PER LA LIBERTÀ E ARIMONDI – DOMENICA 22 FEBBRAIO – “CARROSSEZZO DI FIGGIEU”
A partire dalle 23.59 di sabato 21 febbraio a Pontedecimo, per consentire il regolare svolgimento della “Festa di Carnevale – Carrossezzo di Figgieu” in programma domenica 22 febbraio, nei tratti stradali sottoelencati e nelle relative fasce orarie sono adottate le seguenti prescrizioni:
- via Poli e da via Anfossi a piazza Arimondi, dalle 13.00 alle 16.00 di domenica 22 febbraio e comunque sino a cessate esigenze:
divieto di transito a tutte le categorie di veicoli.
- via Poli e da piazza Partigiani Caduti per la Libertà a piazza Arimondi, dalle 23.59 di sabato 21 febbraio alle 18.00 di domenica 22 febbraio e comunque sino a cessate esigenze:
divieto di sosta con rimozione forzata.
- via Ricreatorio, dalle 23.59 di sabato 21 febbraio alle 18.00 di domenica 22 febbraio e comunque sino a cessate esigenze:
divieto di sosta con rimozione forzata.
La Polizia Locale potrà assumere ulteriori misure di polizia stradale per effetto di esigenze emerse in occasione dell’evento.
