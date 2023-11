Genova e Bargagli, due arresti per spaccio di droga

Due arresti dei carabinieri ieri, a Genova e dintorni, per spaccio di droga. Il primo episodio ieri mattina, nel capoluogo, dove in via Torti i militari hanno sorpreso un 40enne, già noto alle forze di polizia, mentre cedeva un grammo di cocaina a un uomo di 50 anni. Nella sua abitazione, durante una successiva perquisizione, sono stati trovati altri 7 grammi di cocaina, 30 di sostanza da taglio e un bilancino di precisione: per il 40enne è scattato l'arresto.





In serata a Bargagli, in località Eo, durante un controllo, un 20enne è stato trovato con 60 grammi di hashish, due bilancini e materiale per il confezionamento della droga. Anche per lui arresto con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.