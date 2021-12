Genova, donna investita sulle strisce pedonali a San Fruttuoso: in codice rosso al San Martino

di Marco Innocenti

Alla guida dell'auto un uomo di 77 anni. L'incidente è avvenuto in via G.B. D'Albertis e la dinamica è al vaglio degli agenti della polizia locale

Un incidente nel pomeriggio a San Fruttuoso, dove una donna è stata investita nei pressi di un attraversamento pedonale in via G.B. D'Albertis. La dinamica è ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, che sta valutando la posizione dell'autista dell'auto, un uomo di 77 anni.

La donna investita, invece, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale San Martino ma non sarebbe in pericolo di vita.