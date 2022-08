Genova, divieto temporaneo di balneazione a Priaruggia e Sturla

di Redazione

In base ai campionamenti eseguiti da Arpal sarà vietato fare il bagno in un tratto di mare

In base ai campionamenti eseguiti da Arpal, su proposta dell’assessore all’Ambiente Matteo Campora il vicesindaco Pietro Piciocchi ha disposto il divieto temporaneo di balneazione nella spiaggia di Priaruggia, dal tratto terminale di via Silvano Stacchetti all’asse di via Capo San Rocco e a Sturla Ovest, nel tratto dal civico 16 di via del Tritone al numero 8 della medesima via.