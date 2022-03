Genova Design Week raddoppia puntando sulla nautica

di Redazione

"Il nostro intento è di contribuire a sostenere la leadership della città nel mondo nautico". Tema principale di questa edizione il tempo.

La Genova Design Week raddoppia e offrirà quest'anno anche il tema del design nautico. Appuntamento dal 18 al 22 maggio con la presenza di Confindustria Nautica, nuovo partner della manifestazione per il settore marittimo: "Il nostro intento è di contribuire a sostenere la leadership della città nel mondo nautico", annuncia Elisabetta Rossetti, presidente del DiDe - Distretto del Design di Genova.

Questa edizione avrà come tematica principale il "tempo" come "asset strategico per lo sviluppo della qualità, della sostenibilità, dell'industria e del commercio e per il benessere dell'individuo", spiegano gli organizzatori di questa manifestazione sostenuta da Comune di Genova, Camera di Commercio, Confcommercio Genova e Regione Liguria. E dopo l'estensione a Santa Maria di Castello il Distretto del Design continua a crescere.

Paola Bordilli (Assessore Comunale al Commercio e ai Grandi Eventi) sottolinea: "Siamo particolarmente contenti dell'estensione del distretto nel Sestiere del Molo, al centro di un progetto specifico di rigenerazione all'interno del Piano Caruggi".

Mentre Andrea Benveduti (Assessore Regionale allo Sviluppo Economico) evidenzia: " Ci auguriamo che questa terza edizione dia ulteriore impulso a un settore che è espressione del saper fare ligure in Italia e nel mondo".

Per Maurizio Caviglia (Segretario Generale Camera di Commercio di Genova) "la manifestazione fa un grande salto di qualità includendo il design della nautica".

Paolo Odone (Presidente Confcommercio Genova) si concentra su un aspetto: "Le nostre imprese hanno continuato a seminare e, finalmente, colgono i risultati con un evento di alto profilo che, per cinque giorni, renderà il centro storico la capitale del design e della creatività".

Infine Saverio Cecchi (Presidente Confindustria Nautica) commenta la novità di quest'anno: "Sarà l'occasione per presentare i vincitori delle passate edizioni del Salone Nautico Design Innovation Award".