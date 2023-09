Genova, dati in crescita per l'Aeroporto Cristoforo Colombo: traffici nazionali (+5%) e quelli internazionali (+20%)

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito ai dati di crescita dell’Aeroporto Cristoforo Colombo di Genova nei primi otto mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022, con un aumento dei traffici nazionali (+5%) e di quelli internazionali (+20%), ha commentato con queste parole: "L'aeroporto di Genova è asset strategico per la Regione Liguria: non è solo una grande azienda del territorio, è anche una fondamentale porta d’accesso per il nostro territorio. La crescita del traffico passeggeri, in particolare sulle tratte internazionali, è il segno che da Genova si arriva in tutto il mondo e che dal mondo si sceglie sempre più di volare nella nostra città e quindi anche in Liguria. Siamo certi che con la guida del presidente Lavarello l’aeroporto potrà continuare a crescere nei prossimi anni, grazie anche alle crociere, alle compagnie aeree in arrivo e anche ai voli privati”.