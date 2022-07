Genova, danneggia 6 auto e un bancomat in via Merano: denunciato un 28enne genovese

di Marco Innocenti

l'uomo è stato fermato in via Sestri dai carabinieri del nucleo radiomobile

E' stato denunciato in stato di libertà dai militari del nucleo radiomobile dei carabinieri di Genova, un 28enne genovese che nella notte fra giovedì e venerdì era stato fermato in via Sestri in stato di evidente alterazione. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, si era reso protagonista di una vera e propria "notte brava", danneggiando 6 auto in sosta fra via Merano e le strade adiacenti, dopo aver dedicato le sue "attenzioni" violente allo sportello bancomat di un istituto di credito.