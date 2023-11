Genova, dall'Università la Laurea Honoris Causa al Premio Nobel Stefan Hell: "Ai giovani dico: trovate qualcosa a cui tenete"

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

L'università di Genova conferisce la Laurea Honoris Causa in Fisica al professor Stefan Hell, vincitore del Premio Nobel per la Chimica nel 2014 per gli studi sullo sviluppo di tecnologie per la microscopia ottica a fluorescenza a super risoluzione.

Dopo aver ricevuto il riconoscimento, il professor Hell ha tenuto la Lectio Magistralis dal titolo "Dettaglio spaziale e dinamiche temporali alla scala molecolare con microscopia e fluorescenza"

"Sono davvero onorato di essere qui e di ricevere questo riconoscimento dall'Università di Genova. E' bello essere tornato in questa città, dove si respira tanta cultura. Se questa laurea vale come un premio Nobel? E' sempre bello ricevere un riconoscimento: è vero che uno scienziato non lavora per premi e medaglie, ma è ovvio che se arrivano fa sempre piacere." - ha detto a Telenord il professor Hell che da un consiglio ai giovani studenti: "Il mio consiglio è di trovare argomenti a cui tengono veramente, scovare qualcosa che gli appassiona sinceramente. Questo non vale solo per l'ambito scientifico, ma per tutti i settori: se trovi qualcosa che ti piace davvero, non sarà così difficile raggiungere i tuoi obiettivi"

La proposta era arrivata dal professor Alberto Diaspro, del dipartimento di Fisica: durante la sua Laudatio ha spiegato che Stefan Hell è riuscito a rendere visibile cio' che era invisibile in natura.