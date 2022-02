Genova, controlli anti-covid: multa per un negozio, sanzionate 7 persone

di Edoardo Cozza

Due persone sprovviste di green pass, in cinque senza mascherina (obbligatoria anche all'aperto). Situazione tranquilla nei mercati controllati

Sabato abbastanza tranquillo sul versante dei controlli anti-covid a Genova: gli agenti della polizia locale hanno elevato 7 contravvenzioni in città. Due persone sono state trovate prive di green pass in un luogo in cui avrebbero dovuto averlo; cinque, invece, le sanzioni per il mancato utilizzo delle mascherine, che sono obbligatorie anche all'aperto ancora per qualche giorno. Nessun problema è stato riscontrato nei mercati, dove non sono state comminate multe né a venditori, né ad avventori.

Una multa, invece, è stata elevata nei confronti di uno dei 38 esercizi commerciali controllati ieri dagli agenti della polizia locale.