Genova, confermato lo stop ai mercati di Tortosa e Terralba per sabato mattina

Nessuno stop all’ordinanza del Comune: il Tar Liguria ha respinto la richiesta di sospensiva presentata da Aval, l’associazione dei venditori ambulanti liguri, contro il provvedimento che dispone la cancellazione dei mercati mobili di via Tortosa e Terralba nella giornata di sabato 9 maggio, in concomitanza con l’Adunata nazionale degli Alpini.

La decisione è arrivata dalla prima sezione del tribunale amministrativo regionale, che ha comunque fissato al prossimo 5 giugno l’udienza di merito sul ricorso. Secondo i giudici, il danno denunciato dagli ambulanti sarebbe esclusivamente di carattere economico, legato cioè ai mancati incassi della giornata lavorativa. Un eventuale risarcimento, spiegano, potrà essere valutato successivamente qualora ne vengano riconosciuti i presupposti.

Aval, assistita dagli avvocati Massimiliano Bombardi e Alessio Centanaro, aveva contestato con forza la sospensione dei mercati, prendendo una posizione diversa rispetto ad altre sigle del settore che avevano invece raggiunto un’intesa con il Comune per recuperare almeno in parte la giornata persa attraverso mercati alternativi in altre date.

Nelle motivazioni del rigetto, il Tar sottolinea inoltre come le esigenze di sicurezza pubblica e tutela dell’incolumità prevalgano sugli interessi economici dei ricorrenti, considerando il massiccio afflusso di persone previsto in città per la manifestazione nazionale delle Penne Nere.

Nei giorni scorsi la protesta degli ambulanti era arrivata anche in Consiglio comunale, dove alcuni rappresentanti di Aval avevano annunciato possibili iniziative clamorose, dichiarandosi pronti persino a dirigersi comunque con i propri mezzi verso le aree di San Fruttuoso e Marassi nella mattinata di sabato.

Alla base dell’ordinanza comunale non ci sono soltanto motivi legati alla gestione della viabilità e dei flussi pedonali in una delle zone più delicate durante il fine settimana dell’Adunata. Tra le criticità evidenziate dall’amministrazione figura anche la complessa organizzazione del servizio di pulizia urbana: secondo il Comune, infatti, Amiu avrebbe avuto notevoli difficoltà nel garantire la raccolta di cartoni e rifiuti al termine dei mercati in una giornata caratterizzata da eventi e presenze straordinarie.

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