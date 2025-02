Genova, Comunali, Stefania Cosso (Orgoglio Liguria): "Le donne di Silvia Salis, oltre le bugie c'è di più?"

“Non ci stavano in una sala da 100 posti, si sono ritrovate al bar. Non quattro amiche ma poche di più. Eppure, nella narrazione fornita dallo staff della comunicazione di Silvia Salis, il primo evento della campagna elettorale della candidata del centrosinistra con le donne sarebbe stato rimandato per un immaginario overbooking nelle adesioni. Poco più tardi la diffusione della notizia di un grande successo a porte chiuse, con ben trenta partecipanti davanti a Palazzo Tursi. Oggi tutte le fotografie pubblicate da mezzi di informazione e social di (loro) parte rendono persino inutili le proverbiali stime della questura: erano 19". Così Stefania Cosso, coordinatrice provinciale di Orgoglio Genova, interviene sull’avvio di campagna elettorale del centrosinistra.

"Da donna, mi stupisce anche il fatto che la vice presidente abbia sempre detto che il suo sogno è quello di fare a meno delle quote rosa, eppure proprio nella sua coalizione abbia invece sentito la necessità di partire rimarcando la presenza delle donne. E a proposito di dichiarazioni recenti di Silvia Salis, ci tengo anche a tranquillizzare l’imbarazzato volto fresco del Pd, Claudio Burlando, che non ricorda parole della sua candidata che sottolineavano il buon lavoro del centrodestra a Genova. Sarò lieta di offrirgli una vasta rassegna di riferimenti a situazioni in cui Silvia Salis si è dichiarata orgogliosa di Genova, del cambiamento fatto rispetto ai decenni precedenti, dalla finale della Ocean Race al debutto del Palasport di tre mesi fa per restare ai casi più recenti. Non posso che condividere - conclude la Cosso - con Silvia Salis l’orgoglio per Genova, cambiata grazie al centrodestra, che dimostra come, al di là del primo passo falso sulle donne, oltre le balle ci potrebbe essere di più”.

