Genova: precipita in intercapedine. Uomo al San Martino in condizioni critiche

Un uomo di 42 anni è precipitato per circa otto metri a seguito della caduta in un'intercapedine del parcheggio in zona Galeone. Si trovava in compagnia di altre due persone in una zona interdetta al pubblico. È successo in via Gramsci, in centro a Genova. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia e i soccorritori della Croce bianca genovese. Le operazioni di soccorso sono durate oltre un'ora e mezza. L'uomo, è stato intubato e trasferito a San Martino in codice rosso. Da quanto si apprende si sarebbe procurato un trauma cranico, lombare e spinale, e diverse fratture. Le condizioni dell'uomo sono stabili, ma critiche.

