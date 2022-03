Genova, cantieri troppo lunghi, il Comune risarcisce i negozianti

di Redazione

Il primo bando di 130 mila euro è per le attività di via Cornigliano, ma seguiranno anche quelli per altre zone. Bordilli: "Andiamo incontro alle richieste di supporto"

Il Comune di Genova risarcisce i negozianti danneggiati dai cantieri troppo lunghi in città.

La giunta comunale ha stanziato i primi 130 mila euro di ristori.

Il primo bando è per le attività, micro e piccole imprese, del quartiere Cornigliano dove è in corso la riqualificazione delle strade e spazi pubblici, ma verranno erogati anche per altre zone di Genova. La proposta è arrivata dall'assessore al Commercio Paola Bordilli e da quello al Bilancio Pietro Piciocchi.

"Riconoscere sostegni alle imprese in caso di cantieri impattanti e di lunga durata - spiega l'assessore Bordilli - è una importante azione che per la prima volta il Comune di Genova mette a sistema confermando un attento ascolto del territorio e delle sue esigenze. Andiamo così incontro a quelle richieste di supporto, soprattutto di piccole e micro imprese, che oltre alle perdite subite per il Covid hanno dovuto anche convivere per lunghi periodi con la presenza di cantieri cittadini che hanno influito sulla loro attività".

Oltre a via Cornigliano, dove è in corso la riqualificazione del quartiere, si sta lavorando già su altri casi come Ponte obliquo di Sestri Ponente, Ca' Nova, e lo scolmatore in Val Bisagno.

"Sono tutti cantieri strategici - spiega l'assessore Piciocchi - per la rigenerazione urbana e per la messa in sicurezza del territorio, in alcuni casi per opere attese da tantissimi anni".

Il contributo sarà corrisposto, in ordine di protocollo di arrivo e sino a esaurimento delle risorse. Per le imprese attive già a partire dal 1° luglio 2019 e con un dipendente da almeno sei mesi sono previsti due mila euro; 1.500 per le attività presenti dalla stessa data ma senza dipendenti; infine, mille euro per le imprese non ancora attive alla data del 1° luglio 2019.

Possono presentare domanda, fino al 30 aprile, le imprese che abbiano l'attività in locali con vetrine e accesso a piano strada prospicienti vie, piazze e spazi pubblici.

"Abbiamo appreso con soddisfazione che la Giunta comunale ha stanziato 130 mila euro per alcune attività presenti in svariate vie di Cornigliano, attività commerciali coinvolte da lunghi cantieri realizzati sul loro territorio. La notizia è certamente positiva. Siamo invece veramente stupefatti e contrariati nel verificare che, nonostante le nostre molteplici iniziative consiliari con richieste ripetute di interventi economici a sostegno delle attività coinvolte dal prolungamento della metropolitana Brin/Canepari, per i negozianti di Certosa (via Della Pietra, Brin, Ariosto, Persio, Vedovi, Mansueto e Castelluccio), sottoposti da marzo 2020 alla chiusura e deviazioni viarie, parcheggi cancellati, rumori e polveri, non siano ancora stati individuati almeno dei parziali ristori".

Così i consiglieri della Lista Crivello dopo la notizia "Auspichiamo un rapido e concreto intervento del Comune!! Il nostro Gruppo - concludono i consiglieri - quindi ribadisce l'utilità e l'esigenza che i supporti pubblici enunciati dal Comune di Genova debbano essere investiti anche in realtà come Sampierdarena, Certosa, Rivarolo, Fegino, Trasta e tutte le realtà coinvolte dalle restrizioni a tutti note".