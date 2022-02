Genova, camion in fiamme in A7 fra Bolzaneto e Sampierdarena

di Marco Innocenti

L'incendio è scoppiato poco prima delle 21 all'altezza del chilometro 129

Un veicolo in fiamme, nello specifico un mezzo pesante, sta causando problemi sull'autostrada A7, all'altezza del chilometro 129 in direzione sud, fra i caselli di Bolzaneto e Sampierdarena.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale. Il traffico è stato interrotto per agevolare le operazioni di spegnimento ma non si segnalano feriti. Anche l'autista del mezzo è riuscito a mettersi in salvo prima che il mezzo fosse avvolto dalle fiamme.

[articolo in aggiornamento]