Genova, qualche goccia di pioggia un po' in tutta la città

di Marco Innocenti

Nubi e possibili brevi piovaschi per tutta la giornata di domenica

In un'altra estate, una qualsiasi, una domenica di cieli coperti e pioggia sarebbe stata accolta come una vera e propria iattura, un weekend "rubato" a spiaggia e tintarella. Invece, quest'anno, con la calura e la siccità a stringere l'assedio da settimane, qualche goccia di pioggia è accolta da tutti (o quasi) come una manna. Nulla di risolutivo, intendiamoci bene, almeno dal punto di vista della scarsità d'acqua ma quella caduta dalle prime ore della mattinata su Genova e l'entroterra è una pioggia che ha avuto il merito di rinfrescare un pochino, concedendo una tregua (brevissima per la verità!) dalla calura asfissiante degli ultimi giorni.

Qualche leggero piovasco si è infatti verificato un po' in tutte le zone della città, con intensità e durate diverse. Poco, troppo poco, per risolvere i problemi di siccità, visto che la pioggia caduta è bastata a malapena a bagnare i prati e a lavare le auto impolverate. La situazione di nuvolosità dovrebbe permanere per l'intera giornata di oggi, domenica, ma da lunedì dovrebbe tornare il sole, anche se nel pomeriggio, secondo le previsioni del centro Arpal, potrebbero fare nuovamente capolino le nubi per una perturbazione in arrivo dalla Francia.