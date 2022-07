Genova, cadono calcinacci dalla facciata di un palazzo: intervengono i vigili del fuoco

di Marco Innocenti

Nessun ferito e nessun danno alle auto in sosta lungo la strada

I primi piccoli pezzi d'intonaco si sono staccati nella tarda mattinata, poco prima di mezzogiorno, ma poi la situazione è diventata più rischiosa visto che i pezzi d'intonaco distaccatasi dalla facciata erano sempre più grandi. E' successo in via San Bartolomeo del Fossato, a Sampierdarena, proprio all'altezza del cavalcavia dello svincolo dell'autostrada di Genova Ovest.

Alcuni calcinacci sono caduti in strada, a ridosso del marciapiede, e qualche passante ha dato l'allarme allertando i vigili del fuoco che sono subito intervenuti sul posto con una squadra. Accompagnati dalla polizia locale, hanno quindi transennato l'area e bloccato il traffico sulla corsia che s'immette in via Cantore, per poi verificare lo stato dell'intonaco della facciata con l'ausilio di un'autoscala.

Per fortuna, la caduta dei calcinacci non ha causato problemi né alle persone né alle auto parcheggiate lungo la strada.