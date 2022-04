Genova, Bucci: "La protesta di Sampierdarena contro i Depositi Chimici? La decisione è questa"

di Redazione

Il sindaco di Genova Marco Bucci commenta così la decisione dei cittadini di Sampierdarena di scendere ancora una volta in piazza per dire no allo spostamento dei depositi chimici da Multedo a ponte Somalia, in porto, ma a poche centinaia di metri dal quartiere.

"Alle proteste rispondo dicendo che questa mattina ho visto il piano di riqualificazione per Sampierdarena, per cui ci sono 140 milioni a disposizione, dalla copertura di lungomare Canepa ai nuovi parcheggi, al verde, credo che sia molto bello, sono contento".