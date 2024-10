Genova, blitz della polizia locale: arrestato con 90 dosi di crack

Voleva approfittare della serata musicale al Jeans Village in Darsena, a Genova, per spacciare 90 dosi di crack ma un cittadino straniero, irregolare sul territorio italiano, è stato fermato e arrestato dalla polizia locale.

Controlli – La serata era parte degli eventi collegati all’evento Genova Jeans ed era presidiata dagli uomini della polizia locale. Ma l’operazione che ha condotto ieri all’arresto dello spacciatore è stata mirata e conclusa dopo un’attività di intelligence che aveva permesso di individuare i traffici illeciti dell’uomo.

Il blitz – Gli uomini della polizia locale sapevano che lo spacciatore avrebbe tentato di smerciare la droga ai giovani radunati in Darsena per partecipare alla serata, lo hanno seguito e arrestato: l’azione è avvenuta intorno alla mezzanotte di questo sabato. L’uomo è stato identificato e trasferito nel carcere di Marassi: dovrà rispondere dell’accusa di possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Per la tipologia e la quantità della droga sequestrata l’uomo rischia fino a 20 anni di galera.

La polemica - L’operazione della polizia locale è stata anche l’occasione per riacutizzare quello che sembra ormai diventato un continuo scontro tra l’assessore alla sicurezza Sergio Gambino e il celebre virologo Matteo Bassetti. Il professore, infatti, era tornato ieri sera a postare sui social una critica alla gestione della movida, dopo essere stato ‘ammonito’ per avere organizzato una festa in casa giudicata troppo rumorosa. “Ho ricevuto questo video da un amico che vive in Darsena - ha scritto Bassetti - evidentemente lì non ci sono famiglie che devono dormire, i soliti due pesi e due misure”. Il rifermento è proprio alla serata musicale organizzata a corollario degli eventi di Genova Jeans.

La replica - Non si è fatta attendere la risposta dell’assessore Gambino: “Proprio mentre il prof. Matteo Bassetti lamentava il troppo rumore in Darsena durante l'evento ufficiale del Comune di Genova - Genoa Municipality per la Genova Jeans Week, a poco più di 100 metri di distanza la Polizia Locale concludeva un'importante operazione antidroga.

Un intervento tempestivo e di grande valore che ha portato al sequestro di quasi cento dosi di crack e dimostra ancora una volta la prontezza e la professionalità delle nostre forze dell'ordine, sempre pronte a intervenire per la sicurezza della città, anche mentre altri cercano ancora di giustificare un proprio errore. La visibilità è un'arma a doppio taglio, la verità univoca. D'altronde, come direbbe lo stesso professor Bassetti: se in cura giunge una persona con infarto in atto e una e con un raffreddore, non curo entrambi con l'aspirina”.