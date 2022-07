Genova, bimbo di 11 mesi in gravi condizioni nell'auto bloccata nel traffico: la polizia stradale scorta l'auto dei genitori al Galsini

di Marco Innocenti

E' successo lunedì intorno alle 18,30. Ad attirare l'attenzione degli agenti il padre che, gesticolando fuori dal finestrino, ha chiesto loro aiuto

Si sono visti richiamare da un uomo che gesticolava vistosamente, sporgendosi dal finestrino della propria auto, che in quel momento era incolonnata nel traffico congestionato dell'ora di punta. Due agenti della Polizia Stradale di Genova, impegnati nel loro servizio di controllo intorno alle 18,30 di lunedì scorso, hanno notato l'uomo e si sono avvicinati al suo veicolo per capire cosa stesse accadendo. A quel punto, hanno notato a bordo dell'auto un bimbo di 11 mesi con evidenti difficoltà respiratorie, febbre molto alta, tremore e scarsa reazione agli stimoli esterni.

Viste le condizioni di salute del piccolo e il traffico bloccato, gli agenti hanno immediatamente allertato il pronto soccorso del Gaslini, ma vista la situazione di emergenza hanno anche deciso di scortare l’auto dei genitori fino all'ospedale genovese, dove il bimbo è stato affidato alle cure dei sanitari. Rimasto in osservazione per tutta la notte, il bimbo per fortuna non risulta in pericolo di vita.