di Redazione

L'incidente è avvenuto in via Sardorella, nel quartiere di Bolzaneto. IL ragazzino stava viaggiando contromano

Un bambino di otto anni che stava percorrendo in bicicletta una via contromano è stato investito da un'auto. Il piccolo è stato soccorso dal personale dell'automedica del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Gaslini. L'incidente è avvenuto in via Sardorella,

nel quartiere di Bolzaneto a Genova.