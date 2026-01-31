Genova, aumentano i reati commessi da minori

Crescono i reati commessi dai minori, la fragilità degli stessi, e le conflittualità in famiglia. È quanto emerge dalla relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario della presidente della Corte d'appello di Genova Elisabetta Vidali.

Sono "numerosissime le cause conflittuali coinvolgenti minori (connesse all'aumento delle denunce per violenza e dei cosiddetti 'codici rossi'), ben 2.223 i nuovi iscritti, che necessitano di ricorrere ai servizi sociali anche in sede di giudizio ordinario".

Nel 2025 sono aumentati i minori arrestati (+17%) e quelli sotto i 14 anni indagati che sono stati 347 contro i 313 del 2024 (+11%) e i 192 del 2023 (+80%).

"Anche la natura dei reati commessi dai minori, sempre più caratterizzati da violenza, scarsissima empatia nei confronti dell'altro e del diverso, utilizzo improprio dei social media, bulimia e aggressività sessuale - continua Vidali - suona come un forte campanello di allarme e chiama tutte le istituzioni ad elaborare e sollecitare, senza indugio, interventi tesi ad attivare adeguati strumenti educativi nei confronti dei minori, atteso che risulta in crescita la commissione di atti devianti da parte di ragazzi non imputabili, poiché di età inferiore ai quattordici anni".

