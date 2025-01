Genova, ArteA4: dal sogno di 4 ex compagne di classe un progetto didattico culturale

Il progetto - In via della Maddalena il sogno di quattro ex ragazze che 30 anni dopo il liceo artistico lanciano un progetto che unisce didattica e integrazione. Sono in quattro. Tutte ex compagne di classe, che si sono reincontrate 30 anni dopo il liceo artistico. Tutte si sono laureate in lettere a indirizzo artistico e adesso tutte, racconta Daniela Branchi, “per puro caso siamo insegnanti di lettere alle scuole Medie”. Nata nel 2018, l’associazione che unisce la loro passione per la didattica e per l’arte si chiama Arte4 e fonda la sua attività nella progettazione e realizzazione di percorsi laboratoriali di alfabetizzazione alle arti visive con particolare attenzione al panorama contemporaneo e visite al patrimonio storico, artistico, architettonico e paesaggistico di Genova. Per i bambini e per gli adulti di tutte le età.

ArteA4 - Si prova a ripartire, questa volta con una sua sede in via della Maddalena 28, proprio al confine tra il salotto di piazza della Annunziata e i vicoli più scalcinati, e cioè tra le luci e le ombre di quel centro storico che non cessa di richiedere sforzi di riqualificazione. Quando Arte4 ha alzato la saracinesca, il panettiere, il macellaio e gli abitanti del quartiere sono corsi a ringraziare e festeggiare, perché qui è più facile che le botteghe chiudano, piuttosto che si inventino nuovi spazi. Il locale non è grande, ma contiene tutta la creatività possibile: corsi di fotografia, cinema, restauro, pittura, comunicazione visiva e chi volesse industriarsi e proporne uno sarà il ben accetto. Sabato dalle 10 alle 20 Daniela, Sara, Paola e Cristina saranno lì ad aspettare chiunque volesse far parte dell’associazione per conoscere e approfondire le proprie abilità artistiche.

“Consideriamo l'arte e le sue connessioni interdisciplinari comeun veicolo che permette di acquisire conoscenze, abilità e competenze che concorrono a formare l'individuo e gli permettono una crescita percettivo-cognitiva completa nella società e nell'ambiente in cui vive che comunica attraverso le potenzialità del suo straordinario linguaggio visivo, arte come educazione, mediazione, interculturalità, che porta l'individuo ad apprezzare e a tutelare i beni culturali e ambientali. Per ArteA4 la didattica dell’arte è intesa come attività educativa che pone al centro la trasmissione di abilità e saperi propriamente artistici: dalla storia dell’arte alle tecniche artistiche, dall’illustrazione all’editoria d’arte. Importante è lo sviluppo della creatività, sia nell’approccio alla lettura, alla comprensione e all’interpretazione delle opere d’arte, sia in ambito espressivo attraverso l’uso consapevole dei vari linguaggi visivi e la produzione di immagini. Lo strumento principale della nostra attività didattica è il laboratorio inteso come momento collettivo di conoscenza e produzione, come luogo e momento pedagogico-didattico del fare, del sentire e del produrre”, spiegano le 4 professoresse.

La proposta didattica - ArteA4 propone ai suoi soci un’offerta diversificata di progetti per adattarsi il più possibile alle esigenze di ognuno. Si va dal singolo incontro al percorso annuale, dalla teoria sulle più attuali metodologie didattiche alla pratica in un laboratorio creativo. Sono previste visite a musei, mostre, luoghi di interesse storico-artistico, percorsi all’aperto, sempre utilizzando lo strumento laboratoriale.

