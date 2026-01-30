Genova. Ansaldo Energia richiede area comunale antistante ingresso
di R.S.
La direzione Aziendale di Ansaldo Energia ha fatto richiesta, al Comune di Genova, per la concessione d’uso di una porzione dell’area comunale antistante il proprio ingresso, oggi completamente libera e sgombra da qualsiasi altra attività. L’area è indispensabile per poter gestire lo sviluppo di Ansaldo Energia, che vede tra l’altro, ampliare la sua attività con i nuovi reparti produttivi di Ansaldo Green Tech nello stabilimento di Genova Campi.
Negli scorsi mesi, Regione Liguria e Comune di Genova, in prima persona la Sindaca Silvia Salis si sono adoperati, con successo, per difendere il lavoro di Ansaldo Energia a Genova contro il decentramento all’estero.
