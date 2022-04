Genova, anche quest'anno contributi per morosità causa Covid

di Redazione

L'assessore Piciocci: "Per il terzo anno per andare incontro a quelle situazioni di disagio economico esploso durante l'emergenza pandemica"

E' stato pubblicato oggi il bando per la corresponsione dei contributi del fondo nazionale per il sostegno alle locazioni anno 2022.

"Per il terzo anno consecutivo - spiega l'assessore comunale genovese al Bilancio e Politiche della casa Pietro Piciocchi - emaniamo un bando per andare incontro a quelle situazioni di disagio economico, esploso durante l'emergenza pandemica, e di morosità incolpevole".

Il bando per l'erogazione dei contributi di sostegno alle locazioni è finanziato dai fondi stanziati dallo Stato per l'anno 2021 che la Regione Liguria ha ripartito ai Comuni.

Al Comune di Genova sono stati destinati circa 2 milioni di euro.

Possono partecipare al bando i titolari di un contratto di locazione a uso abitazione prima casa, ma non deve essere stato stipulato tra parenti ed affini entro il 2° grado, regolarmente registrato entro l'anno in corso, prima registrazione o rinnovo della stessa, e che siano in possesso dei requisiti richiesti.

Il bando e il modulo di partecipazione potranno essere scaricati dal sito web del Comune di Genova dal 19 aprile 2022 o ritirati direttamente al Matitone.

Le domande potranno essere presentate fino al 3 giugno 2022.