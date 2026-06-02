Genova, aggressione in Corso Italia nel tentativo di rubare portafogli e cellulare

Indagini in corso dopo un episodio avvenuto nella notte in corso Italia, dove un giovane di 19 anni ha denunciato di essere stato vittima di un tentativo di rapina nei pressi di un locale all'altezza di via Campanella.

Secondo quanto riferito dal ragazzo, l'episodio si sarebbe verificato intorno alle 00.30, quando sarebbe stato avvicinato da quattro coetanei. I giovani avrebbero cercato di impossessarsi del suo portafoglio e del telefono cellulare.

Stando alla ricostruzione fornita alla polizia, durante la presunta aggressione il diciannovenne sarebbe stato minacciato e ferito con un piccolo coltello, per poi essere spinto a terra. Una volta caduto, sarebbe stato colpito più volte al volto.

Nonostante quanto accaduto, i presunti responsabili non sarebbero riusciti a sottrarre alcun oggetto personale e si sarebbero successivamente allontanati.

Dopo essere rientrato autonomamente a casa, il giovane ha contattato il 112 per segnalare l'accaduto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale della Croce Bianca Genovese.

Il ragazzo ha riportato alcune ferite lacero-contuse nella zona del sopracciglio e del labbro ed è stato accompagnato in codice verde al Pronto Soccorso del Policlinico San Martino per gli accertamenti sanitari e le cure necessarie.

Le forze dell'ordine stanno svolgendo gli approfondimenti investigativi per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e verificare le responsabilità delle persone coinvolte.

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