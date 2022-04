Genova, accordo Regione-avvocati giuslavoristi per supportare il lavoro autonomo

di Tiziana Cairati

I membri dell'Agi Liguria collaboreranno, a titolo gratuito, con il personale del Centro per l'Impiego in favore di persone alla ricerca di un nuovo impiego

Firmato il protocollo d'intesa tra Regione e l'Associazione avvocati giuslavoristi italiani (Agi Liguria) per la sperimentazione dei servizi di supporto al lavoro autonomo: i membri dell'Agi Liguria collaboreranno, a titolo gratuito, con il personale del Centro per l'Impiego di via Cesarea a Genova, in uno sportello dedicato, per promuovere un'azione di informazione e supporto dedicate alle persone che desiderino essere accompagnate attivamente nella ricerca di un nuovo impiego autonomo o imprenditoriale.

La firma di oggi fa seguito all'approvazione in Giunta del protocollo d'intesa dei giorni scorsi, come da adempimento di legge.

"Questa prima collaborazione con una associazione - spiega l'assessore al Lavoro Gianni Berrino - permetterà di erogare servizi alle persone che desiderano avviare un percorso lavorativo autonomo, oltre che ai titolari di partita Iva che, avendo cessato l'attività, rientrano tra i destinatari del programma Gol. Si tratta di una sottoscrizione importante, che speriamo faccia da apripista per altri accordi analoghi negli altri Centri per l'impiego della Liguria".