Genova, 630mila euro dal Comune per i lavori della galleria Mameli e della biblioteca Benzi

Doppio via libera, a Genova, dalla giunta comunale per i lavori di messa in sicurezza e restauro della galleria Mameli, in via Piave ad Albaro, e per la manutenzione straordinaria della biblioteca Benzi, in piazza Odicini a Voltri.

Per il primo intervento previsti fondi per 180mila euro, mentre i lavori per la biblioteca avranno a oggetto soprattutto le rampe delle scale esterne per un importo di 450mila euro.