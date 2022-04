Genova, 5,5 milioni di euro dal Pnrr per riqualificare edifici a Begato

di Redazione

La giunta ha dato il via libera per l'adesione al programma "Sicuro verde e sociale" saranno indirizzati a migliorie in due complessi per complessivi otto edifici

Venerdì 01 Aprile 2022 WhatsApp Facebook Twitter Telegram LinkedIn