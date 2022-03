Genova, 70 profughi arrivati nel cuore della notte

di Marco Innocenti

Il pullman, con a bordo anche 19 bambini, è arrivato in piazza della Vittoria alle 3.30

Dovevano arrivare intorno all'una ma, a causa delle soste durante il lungo viaggio, necessarie vista la presenza fra loro di tanti bambini piccoli, il pullman con a bordo i 70 profughi in arrivo a Genova dall'Ucraina ha aperto le proprie porte in piazza della Vittoria solo alle 3,30 di stanotte. Hanno viaggiato su un pullman gran turismo, affittato appositamente da un gruppo spontaneo di cittadini in accordo con la comunità ucraina di Genova, e su altri mezzi più piccoli.

Un viaggio iniziato molte ore prima, al confine fra Polonia e Ucraina, dove i mezzi hanno accolto i profughi, tutte donne e bambini, appena sbarcati nella nostra città e che adesso troveranno riparo presso le abitazioni di amici e parenti. Alcuni di loro, invece, troveranno ospitalità presso il santuario della Madonna della Guardia, dove la curia di Genova ha messo a disposizione delle camere che solitamente sono utilizzate dai pellegrini in visita al santuario.

Ad attenderli, appena scesi dal pullman, anche padre Vitaly Tarasenko, cappellano della comunità ucraina di Genova.