Genova, 14enne in fin di vita dopo un accoltellamento sul bus

Subito dopo l’allarme, la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza della Croce Bianca di Bolzaneto insieme al personale dell’automedica. Parallelamente, il 112 ha attivato la polizia, che ha avviato le indagini, affidate agli investigatori della squadra mobile.

Secondo le prime valutazioni sanitarie, il giovane ha riportato gravi ferite all’addome. Considerata la criticità delle sue condizioni, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi. Nelle prossime ore sarà sottoposto a un delicato intervento chirurgico.

La dinamica dell’aggressione è ancora in fase di ricostruzione. Gli agenti della squadra mobile e delle volanti stanno effettuando accertamenti nell’area di piazza Pallavicini, mentre la polizia locale si sta occupando della gestione del traffico per consentire i rilievi della scientifica.

Il mezzo pubblico teatro dell’episodio è stato sequestrato e messo a disposizione degli specialisti per i necessari approfondimenti tecnici. Nel frattempo, gli inquirenti stanno ascoltando diversi giovani presenti sull’autobus al momento dell’aggressione, nel tentativo di chiarire le responsabilità e fare maggiormente luce sulle cause scatenanti e sulla dinamica del cruento episodio.