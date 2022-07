Genova, 115mila euro per la riqualificazione di piazza dei Minolli a Sampierdarena

di Marco Innocenti

Si partirà con l'abbattimento delle barriere architettoniche e con la sistemazione della viabilità e della sosta

Approvata dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Pietro Piciocchi, la riqualificazione di piazza dei Minolli, tra lungomare Canepa e via Sampierdarena. "L’intervento riguarda un’area che da anni si trova in uno stato di degrado e su cui abbiamo un più ampio progetto di rigenerazione urbana – spiega il vicesindaco Piciocchi – iniziamo con un intervento da 115.000 euro che prevede l’abbattimento delle attuali barriere architettoniche, la risistemazione della viabilità e della sosta. Prevediamo, nell’ambito dello sviluppo del progetto complessivo, la sistemazione di verde pubblico in una porzione della piazza, area giochi e sistemazione di panchine per rendere fruibile l’intera piazza come luogo d’incontro e di socialità per il quartiere di Sampierdarena".