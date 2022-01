Genova, 1.579 controlli del Green Pass e 6 multe nelle ultime 24 ore

di Marco Innocenti

Sono state controllate anche 35 attività commerciali con 3 sanzioni comminate

Nel primo giorno di entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass (quello base) per accedere ad esercizi come parrucchieri, estetisti e centri tatuaggi, la prefettura di Genova fa sapere che sono state 35 le attività controllate, attività di ogni genere e tipologia, e che ad essere sanzionate sono state 3 di queste. I controlli, invece, sul corretto utilizzo di mascherine e dipositivi di protezione sono stati 31, con 1.579 controlli del Green Pass su persone e 6 sanzioni.