Genoa: Zanoli ha completato le visite mediche, è pronto per aggregarsi al gruppo

Alessandro Zanoli approda al Genoa. Dopo una stagione tutt'altro che soddisfacente trascorsa in Campania, tra Napoli e Salernitana, giunge in Liguria con la determinazione di chi ha età e fisicità da mettere in luce. Arrivato in città nella tarda serata di ieri, stamattina ha completato le visite mediche per aggregarsi al gruppo - riunitosi questa mattina al centro sportivo di Pegli - e mettersi a disposizione di Gilardino.

Legnago, Napoli, Sampdoria e Salernitana sono state le realtà in cui ha militato negli ultimi anni, tra sgroppate e una maturazione ancora da raggiungere. La scelta del nuovo esterno rossoblu si fonda sulla chiara voglia di riscatto e di trovare maggior minutaggio, dopo una difficile prima parte di stagione in azzurro e poi la retrocessione in granata.

Le cifre:

L'esterno destro è arrivato in prestito dal Napoli con diritto di riscatto a 7 milioni, ma potrebbe diventare obbligo di riscatto qualora si soddisfacessero determinate condizioni.





Caratteristiche:





Il 23enne gode di buona tecnica di base e una grande esplosività nei primi passi, che gli permettono di eludere la pressione avversaria in disimpegno – spesso isolandosi non senza qualche rischio – e involarsi verso la metà campo avversaria.

È qui che il terzino si rende più pericoloso: quando arriva già lanciato, Zanoli gode di un proverbiale allungo. Non mancano, però, anche le situazioni offensive in cui, pur partendo da fermo, l’esterno riesce a spezzare il raddoppio avversario e arrivare al cross. Al netto di qualche percussione spacca-difesa per vie centrali (partendo dal basso), Zanoli è tipicamente abituato a giocare molto largo. Il terzino ama arrivare sul fondo, e la specialità della casa è il cross forte e rasoterra. Più rari, invece, i traversoni provenienti dalla trequarti.

L’ex Napoli è discretamente lucido nelle scelte finali, e non disdegna i tentativi verso la porta al termine delle sue sgroppate individuali: potenza e scelte di tiro rispettabili, la mira resta da migliorare. Buona anche la propensione all’inserimento dal secondo palo verso il centro per attaccare i cross provenienti dal lato opposto.





La fase di non possesso





Difensivamente, la facilità di corsa consente a Zanoli di reggere gli uno contro uno in velocità: il classe ’00 sa farsi valere nei duelli spalla a spalla.

Oltre all’atletismo, utile soprattutto in fascia, il difensore ha una discreta intelligenza tattica, per la quale – quando impiegato da braccetto destro nella difesa a 3 – non disdegna la ricerca dell’anticipo.