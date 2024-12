Genoa, Vieira contro il tabù Ferraris: "Il Toro ha qualità, ma noi siamo in fiducia"

Patrick Vieira dopo 4 punti in due partite sorride, ma in vista del Torino ammette che vuole di più per il suo Genoa: “Sono contento di cosa abbiamo fatto fin qui, ma non mi basta. Possiamo ancora migliorare e dovremo lavorare molto per crescere e togliere i difetti. Ma la squadra ora è in fiducia. Il Torino è forte ma vogliamo fare bene per vincere in casa. So che ci saranno tanti tifosi e per la squadra e per la società sono importanti. Anche a Udine erano tantissimi, questo club e’ davvero particolare”.

Con Vasquez fuori, probabile impiego di Vogliacco. Vieira non dice di più. E anche sulle vicende societarie è lapidario: “Io sono concentrato solo sul campo, il mio focus è li”.