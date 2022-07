Genoa, la lista dei convocati per il ritiro a Bad Haring: sono 32

di Marco Innocenti

Restano a Genova, fra gli altri, Maksimovic, Hernani, Buksa, Touré e Calò

Il Genoa ha ufficializzato la lista dei giocatori che, intorno alle 12, sono partiti in aereo alla volta di Innsbruck per il ritiro pre campionato di Bad Haring. Al momento, a scendere in campo per i primi allenamenti agli ordini di mister Blessin, saranno in 32: un numero decisamente importante che, con ogni probabilità, è destinato a ridursi nel corso delle settimane.

Al momento, i convocati sono:

PORTIERI: Giuseppe Agostino, Josep Martinez, Adrian Semper e Rok Vodisek

DIFENSORE: Mattia Bani, Antonio Candela, Lennart Czyborra, Radu Dragusin, Silvan Hefti, Marko Pajac, Stefano Sabelli, Alessandro Vogliacco

CENTROCAMPISTI: Milan Badelj, Michele Besaggio, Francesco Cassata, Morten Frendrup, Pablo Galdames, Stefan Ilsanker, Filip Jagiello, Luca Lipani, Patrizio Masini, Filippo Melegoni, Manolo Portanova, Stefano Sturaro

ATTACCANTI: Gabriel Charpentier, Massimo Coda, Caleb Ekuban, Andrea Favilli, Alberto Gudmundsson, Yayah Kallon, Kelvin Yeboah

In sostanza, restano a Genova Chierico, Calò, Tourè, Petrelli, Eyango, Rizzo, Raggio, Maksimovic, Hernani, Buksa, Gjini.