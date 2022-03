Genoa, test in famiglia al Signorini: contro la Primavera finisce 3-1

di Marco Innocenti

Grifoncini avanti con Ambrosini. Melegoni, Galdames e Piccoli la ribaltano. Ripresa degli allenamenti prevista per lunedì

Settimana corta per il Genoa che con il test in famiglia contro la Primavera di Luca Chiappino giocato oggi al Signorini ha concluso gli allenamenti settimanali sino a lunedì prossimo, complice l'assegnazione della gara in posticipo con il Verona al 4 di aprile. La partita si è conclusa 3-1 con i grifoncini in vantaggio grazie ad Ambrosini e i rossoblù di Blessin che hanno ribaltato il risultato con i gol di Melegoni, Galdames e Piccoli.

Poche le prove tattiche per il tecnico tedesco costretto a fare i conti con ben nove nazionali assenti: Calafiori, Sirigu, Ostigard, Rovella, Portanova, Yeboah, Vasquez, Gudmundsson e Frendrup. Inoltre non hanno preso parte al test anche i cinque giocatori in recupero dai vari infortuni: Criscito, Ekuban, Czyborra, Vanheusden e Cambiaso. I primi due la prossima settimana alla ripresa delle sedute prevista per lunedì dovrebbero iniziare il rientro in gruppo.

[foto profilo Facebook Genoa CFC]