Genoa-Salernitana, le formazioni ufficiali e la cronaca del match

di Marco Innocenti

Ampio turnover in entrambe le squadre. Sheva si affida alla coppia d'attacco Ekuban-Destro

Genoa e Salernitana si incrociano ma non si tratta di una sfida per la salvezza. Al Ferraris si scende in campo per il secondo turno di Coppa Italia, una partita che forse nessuna delle due squadre avrebbe voluto davvero affrontare.

Ecco le formazioni ufficiali:

GENOA: Semper, Sabelli, Bani, Biraschi, Vasquez, Cambiaso, Portanova, Galdames, Hernani, Ekubam, Destro. A disp: All. Shevchenko.

SALERNITANA: Fiorillo, Delli Carri, Bogdan, Gagliolo, Jaroszynski, Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Kastanos, Djuric, Vergani. All. Colantuono.